Правила покупок в интернете, или как не попасть на крючок мошенникам

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-01T16:38:16+03:00

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Стало известно, что с начала года казанцы потеряли с банковских карт 100 млн рублей. Полторы тысячи преступлений связаны с использованием средств сотовой связи и интернета. Как же обойти их стороной? Всё о покупках без риска в интернете не понаслышке знает руководитель управления информационной безопасности МТС Банка Павел Назаров:

1. Старайтесь не пользоваться для оплаты в интернете зарплатной или кредитной картой. Откройте для этих целей вторую карту в том же банке. Особенно это касается тех платёжных систем и интернет-магазинов, к которым вы хотите для удобства привязать карту.

2. Покупайте только на защищённых сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей. Адрес защищённого сайта должен начинаться с https://. Также слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Если иконка красного цвета или перечеркнута, то от покупок стоит отказаться. Также отмечу, что наличие нужных элементов в адресной строке ещё не гарантирует вам, что сайт не поддельный.

3. Перед оплатой покупки в интернет-магазине необходимо указать данные карты: номер, срока действия, трёхзначный код безопасности с обратной стороны, а также имя и фамилию владельца. Довольно муторно. Бывает, что браузер предлагает сохранить данные карты, для того чтобы в будущем заполнять форму оплаты автоматически. Это кажется чертовски удобным, но не стоит соглашаться. Особенно опасно это для браузера, в котором у вас есть личный профиль, используемый на нескольких компьютерах. В таком случае высок риск, что картой воспользуется посторонний.

4. Если вам пришло письмо на почту или в мессенджер от имени известной вам компании с предложением совершить покупки на её сайте, не торопитесь переходить по ссылке. Всегда, собираясь делать покупки, не ленитесь проверять, действительно ли сайт принадлежит той или иной компании. Обычный поиск с лёгкостью решит эту задачу.

5. Приобретайте товары популярных брендов исключительно на уже зарекомендовавших себя интернет-площадках, лучше всего, уже знакомых вам. Если сайт для вас нов и закрылись сомнения в его надежности, проверьте сайт на интернет-ресурсе. Если поймёте, что сайт существует всего несколько дней, — это точно мошенники.

6. Не используйте для покупок компьютеры общего доступа и публичные Wi-Fi-точки, особенно незащищённые паролем.

7. Не сообщайте данные своей банковской карты ни банковским служащим, ни работникам интернет-магазинов. Первые и так знают всю необходимую информацию, вторым она совершенно не нужна для проведения платежа.

8. Скачивайте мобильные приложения (в том числе банковские) только через официальный магазин. Не переходите по ссылкам на загрузку программ из поисковых выдач браузера — с высокой вероятностью вы получите приложение, заражённое вредоносным кодом или вирусом, которые зачастую делаются как раз для того, чтобы отследить и вмешаться в ваши операции с деньгами.

9. Внимательно следите за тем, какие полномочия запрашивает любое приложение. Если программе с котятами и енотами нужен доступ к SMS или микрофону, то с огромной вероятностью за внешней мимимишностью скрывается вредоносное ПО. Оно может перехватить контроль над вашим смартфоном и мобильным банком.

Если вы из соображений безопасности открываете вторую банковскую карту специально для покупок в интернете, выберите карту с кэшбэком, которая вернёт вам часть потраченных в онлайн-магазинах денег. Например, отлично подойдёт карта МТС Деньги Weekend.