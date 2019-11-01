Мэрия Йошкар-Олы поинтересовалась у горожан, нужен ли им открытый каток

СЕГОДНЯ 18:51 2019-11-01T19:25:01+03:00

В комментариях горожане стали писать, что каток нужен непременно и не один Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди предлагают организовать его на площади Ленина, у местного Кремля или на Патриаршей площади

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Начался последний месяц осени, а это значит, что до зимы остаются считанные недели. Администрация Йошкар-Олы организовала опрос, чтобы узнать, нужен ли горожанам открытый каток. Сейчас в нем приняли участие более 200 человек, 80% из которых ответили положительно.

При этом в комментариях горожане стали писать, что каток нужен непременно и не один. Организовать их предлагают на площади Ленина, у местного Кремля или на Патриаршей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU