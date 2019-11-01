В Верховном суде Татарстана вынесли приговор экс-полицейскому, зарубившему топором пенсионеров

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-01T16:22:44+03:00

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В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 47-летнему экс-полицейскому Сергею Груняхину и его брату - 36-летнему Вячеславу Кекселю. Старшего брата признали виновным в убийстве супругов-пенсионеров, и обоих - в краже их автомобиля "Рено Логан".

В 2016 году в селе Новые Чути Бавлинского района республики. Груняхин попросился у 57-летнего Рифа Мухаметгалина и его 59-летней супруги Людмилы Джума не только на время пожить, но и даже прописать в доме.

Взамен он пообещал возить супругов на их иномарке. Но в ночь на 17 апреля после совместной пьянки из-за возникшего между ними конфликта замыслил расправиться с пенсионерами и продать их автомобиль.

Своего брата в замысел он посвятил частично - рассказал только о краже. Когда отправил Кекселя на улицу посмотреть, нет ли посторонних, сам Груняхин зарубил топором спящих пенсионеров. После вышел сел с братом в машину убитых и отправился в Октябрьский (Башкирия). Там иномарку продали, а на вырученные деньги уехали в Москву.

- По приговору суда Сергей Груняхин отправится в колонию на 20,5 лет за убийство двух человек и кражу автомобиля, его брат Вячеслав Кексель осужден на 2,5 года условно за кражу автомобиля, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU