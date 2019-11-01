Антимонопольщики Татарстана «шьют» дело об уклонении Исполкома Казани от госзакупок на отлов бездомных животных
Стало известно, что антимонопольщики Татарстана готовят дело в отношении Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани. Причина этого в том, что последним не проводились госзакупки на организацию отлова бездомных животных. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил замруководителя УФАС республики Игорь Павлов.
Так, комитет просто заключил контракт на сумму 30 миллионов рублей с неким обществом, которое должно было отлавливать и содержать безнадзорных животных. И это при том, что все районы Татарстана проводят для такого конкурсы и аукционы.
Напомним, ранее прокуратура Казани выявила нарушения в работе организации по отлову безнадзорных животных. Установлено, что ООО «ВетДом» умерщвляла собак и кошек безо всяких на то оснований негуманными методами. Уличные животные умирали в муках.
ИСТОЧНИК KP.RU