Антимонопольщики Татарстана «шьют» дело об уклонении Исполкома Казани от госзакупок на отлов бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-01T18:05:53+03:00

Комитет ЖКХ города безо всяких аукционов заключил с одной из фирм контракт на сумму 30 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что антимонопольщики Татарстана готовят дело в отношении Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани. Причина этого в том, что последним не проводились госзакупки на организацию отлова бездомных животных. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил замруководителя УФАС республики Игорь Павлов.

Так, комитет просто заключил контракт на сумму 30 миллионов рублей с неким обществом, которое должно было отлавливать и содержать безнадзорных животных. И это при том, что все районы Татарстана проводят для такого конкурсы и аукционы.

Напомним, ранее прокуратура Казани выявила нарушения в работе организации по отлову безнадзорных животных. Установлено, что ООО «ВетДом» умерщвляла собак и кошек безо всяких на то оснований негуманными методами. Уличные животные умирали в муках.

ИСТОЧНИК KP.RU