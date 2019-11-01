СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-01T15:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Два хоккеиста казанского «Ак Барса» стали лучшими игроками октября 2019 в КХЛ. Так, лига признала Альберта Яруллина лучшим защитником, а Артема Галимова – лучшим новичком.

Артем Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Яруллин сыграл в октябре 11 матчей и набрал 8 очков в 8 матчах. Защитник нанёс 20 бросков по воротам соперников и провёл 21 силовой приём. Это лучший результат месяца в КХЛ.

Также 11 матчей в октябре провёл и Галимов. Нападающий забросил 3 шайбы в ворота СКА, минского «Динамо» и «Барыса», причем два последних гола форварда стали победными для казанцев. Игрок нанёс 16 бросков по чужим воротам, провёл 2 силовых приёма и сблокировал 2 броска.

ИСТОЧНИК KP.RU