В Татарстане высокопоставленных коммунальщиков задержали за взятку
В отношении управляющего АО «Высокогорские коммунальные сети» 39-летнего Руслана Алиева и его заместители 51-летнего Илгиза Сатдинова были возбуждены уголовные дела по статьям: «получение взятки должностным лицом» и «посредничество во взяточничестве»
По версии следователей, в октябре этого года во время проверки в поселке Озерный было обнаружено незаконное и используемое подключение к системе водоснабжения. В результате местному жителю нужно было заплатить за это 234 тысячи рублей.
Но Сатдинов предложил решить вопрос меньшей кровью. Он пообещал мужчине отозвать претензию о взыскании задолженности и уничтожить акт об обнаружении незаконного подключения. За это он попросил 70 тысяч рублей, чтобы потом передать их начальству АО «Высокогорские коммунальные сети».
Вот только житель Озерного сообщил об этом в полицию. Далее под контролем оперативников 28 октября Сатдинов получил от мужчины требуемую сумму, а на следующий день передал из нее 60 тысяч рублей своему начальнику Алиеву. В итоге высокопоставленных коммунальщиков задержали.
В Татарстане высокопоставленных коммунальщиков задержали за взятку.МВД по РТ
- Вину подозреваемые признали. В отношении Алиева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Сатдинова - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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