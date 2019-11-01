СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-01T13:02:12+03:00

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В отношении управляющего АО «Высокогорские коммунальные сети» 39-летнего Руслана Алиева и его заместители 51-летнего Илгиза Сатдинова были возбуждены уголовные дела по статьям: «получение взятки должностным лицом» и «посредничество во взяточничестве»

По версии следователей, в октябре этого года во время проверки в поселке Озерный было обнаружено незаконное и используемое подключение к системе водоснабжения. В результате местному жителю нужно было заплатить за это 234 тысячи рублей.

Но Сатдинов предложил решить вопрос меньшей кровью. Он пообещал мужчине отозвать претензию о взыскании задолженности и уничтожить акт об обнаружении незаконного подключения. За это он попросил 70 тысяч рублей, чтобы потом передать их начальству АО «Высокогорские коммунальные сети».

Вот только житель Озерного сообщил об этом в полицию. Далее под контролем оперативников 28 октября Сатдинов получил от мужчины требуемую сумму, а на следующий день передал из нее 60 тысяч рублей своему начальнику Алиеву. В итоге высокопоставленных коммунальщиков задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/741427" frameborder="0"></iframe> В Татарстане высокопоставленных коммунальщиков задержали за взятку.МВД по РТ

- Вину подозреваемые признали. В отношении Алиева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Сатдинова - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU