СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-01T12:02:51+03:00

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Стало известно, что Казань попала в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Столица Татарстана вошла туда по направлению «музыка».

В целом же в данную сеть по итогам 2019 года вошли 66 городов со всего мира. Их объединяет то, что в основе их развития лежит музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия. В результате в этом списке ЮНЕСКО теперь 246 городов.

Отметим Казань подала заявку на включение в данную сеть еще в июне этого года. Столица Татарстана была отмечена за большое количество значимых и международных музыкальных событий. Например, это оперный фестиваль имени Федора Шаляпина, фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, фестиваль современной музыки «Европа-Азия», фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной «Concordia», open-air фестиваль «Золотая осень» и «L'arte de larco».

ИСТОЧНИК KP.RU