В Хэллоуин 2019 ГИБДД Казани поймали 120 водителей-«вампиров»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-01T11:51:32+03:00

Так в честь праздника полицейские назвали «любителей опасной тьмы» - автовладельцев, на чьих машинах есть незаконная тонировка стекол

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Накануне в преддверии Хэллоуина 2019 в столице Татарстана сотрудники ГИБДД устроили рейд по поиску автомобилей, на стекла которых нанесена незаконная тонировка.

В итоге полицейскими было поймано 120 «водителей-вампиров». Так, в честь Дня всех святых стражи порядка назвали «любителей опасной тьмы» - автовладельцев, на чьих машинах есть незаконная тонировка.

- В отношении них были составлены административные материалы за управление транспортным средством на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, «тонировка», - сообщает полк ДПС Казани. - В отношении особо дерзких и игнорирующих требования сотрудников полиции «вампиров» были составлены материалы такой административной статье как «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Максимальное наказание - арест на срок до 15 суток.

Сотрудники ГИБДД Казани лишь беременной женщине-водителю, в виде исключения, сами помогли снять с ее машины незаконную тонировочную пленку. По заверениям полицейских, такой рейд будет проводится в столице Татарстана и в пятницу, 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU