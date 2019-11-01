Из-за крестного хода 4 ноября в центре Казани перекроют ряд улиц

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-01T11:22:36+03:00

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В понедельник, 4 ноября, в центре Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Шествие начнется у Благовещенского собора и закончится у Крестовоздвиженской церкви. Из-за этого в городе будет ограничено движение по ряду улиц.

В частности, с 6.00 до 13.00 будет перекрыта проезжая часть улицы Миславского (на участке от Карла Маркса до Большой Красной).

С 10.00 до 13.00 движение и стоянка автомобилей будут ограничены на улице Кремлевская (от Чернышевского до площади 1 Мая), улице Профсоюзная (от Чернышевского до Ташаяк), съезде с площади 1 Мая (от Кремлевской до Право-Булачной), улице Баумана (от Профсоюзной до Батурина), съезде с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу, улице Батурина (от Кремлевской дамбы до Дзержинского), улице Большая Красная (от Япеева до Батурина), улице Карла Маркса (от Батурина до Япеева), улице Япеева, (от Дзержинского до Большой Красной), улице Миславского (от Карла Маркса до Дзержинского).

ИСТОЧНИК KP.RU