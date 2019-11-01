В Набережных Челнах идут поиски пропавшего мужчины без пальцев на правой руке
В Набережных Челнах уже больше полутора месяцев идут поиски пропавшего Александра Семенова. 62-летний пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 18 сентября. Родные отмечают, что мужчина недееспособен и имеет невнятную речь. Александр является инвалидом второй группы.
На момент пропажи на пенсионере были серая кепка, теплая рубашка, черные брюки и черные ботинки. Особые приметы: у мужчины отсутствуют пальцы на правой руке.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Александра Семенова, просьба сообщить об этом по телефону 8(927)465-41-61.
ИСТОЧНИК KP.RU
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