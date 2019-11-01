2019-11-01T11:02:05+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах идут поиски пропавшего мужчины без пальцев на правой руке

62-летний Александр Семенов ушел из дома 18 сентября и до сих пор не вернулся обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах уже больше полутора месяцев идут поиски пропавшего Александра Семенова. 62-летний пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 18 сентября. Родные отмечают, что мужчина недееспособен и имеет невнятную речь. Александр является инвалидом второй группы.

На момент пропажи на пенсионере были серая кепка, теплая рубашка, черные брюки и черные ботинки. Особые приметы: у мужчины отсутствуют пальцы на правой руке.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Александра Семенова, просьба сообщить об этом по телефону 8(927)465-41-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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