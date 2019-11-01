Позвонил в дверь и совершил действия секс-характера над ребенком: Казанца задержали, а он оказывается говорить

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-01T10:25:05+03:00

Подозреваемый уже был судим за подобное преступление и освободился только в апреле 2019 года

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В отношении 42-летнего жителя Казани было возбуждено уголовное дело по статье «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, вечером 28 октября в столице Татарстана на улице Нурсултана Назарбаева мужчина зашел в подъезд одного из домов. Там он позвонил в дверь первой попавшейся квартиры.

Ему открыла женщина и ее 6-летняя внучка. Мужчина совершил действия сексуального характера и сбежал. Когда его задержали правоохранители, то он отказался давать показания.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Известно, что данный мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На свободу он вышел лишь в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU