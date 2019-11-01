Дмитрий Медведев окончательно одобрил проект скоростной автотрассы Москва-Казань
Официального подтверждения нет, но «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщают, что глава Правительства России Дмитрий Медведев окончательно одобрил проект строительства скоростной автотрассы Москва-Казань, причем полностью.
Сначала будут созданы два участка: четырехполосная дорога из столицы страны до Владимира и объездная около Казани. Их собираются сдать до конца 2024 года.
Второй этап более масштабен. В рамках его должны будут соединить два вышеуказанных отрезка. Тут работы должны завершить уже к 2027 году.
Общая стоимость проекта пока оценивается в 550 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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