В Казани директора «Гранд-Проект» будут судить за долги по зарплате на 55 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-01T09:08:52+03:00

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Исполнительного директора ООО «Гранд-Проект» обвиняют в уклонении от налогов и невыплате сотрудникам фирмы зарплаты.

По версии следствия, с октября 2016 года по ноябрь 2018 года директор не выплатил зарплату 997 работникам на сумму более 55 миллионов рублей. Также он не исполнил обязанности налогового агента по исчислению налога на доходы физлиц на сумму свыше 77,6 миллиона рублей.

Мало того, как полагает следствие, директор также скрыл и средства фирмы в размере 359 миллионов рублей. Эти деньги как раз и должны были пойти на уплату налогов.

- Свою вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU