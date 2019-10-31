Татарстанец, задолжавший полмиллиона рублей алиментов, сбежал от приставов, спрыгнув со второго этажа
В Альметьевске 39-летний горожанин, увидев, что к нему пришли приставы, решил бежать. Все дело в том, что мужчина задолжал своей дочери алиментов аж на полмиллиона рублей.
Пытаясь в очередной раз уйти от ответственности, татарстанец спрыгнул с балкона квартиры на втором этаже. После чего убежал в неизвестном направлении. Как потом выяснилось, мужчина некоторое время прятался у своей знакомой.
Подумав, что приставы ушли, должник вернулся. Но его там ждали. Мужчину задержали в подъезде и сопроводили в местный отдел судебных приставов. Там его привлекли к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности.
Кроме того, татарстанец был еще и привлечен к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Сообщили в УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU