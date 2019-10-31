2019-10-31T18:46:13+03:00
Общество

Татарстанец, задолжавший полмиллиона рублей алиментов, сбежал от приставов, спрыгнув со второго этажа

После этого он некоторое время прятался в квартире знакомой, но вскоре был задержан
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина решился на отчаянный побег, когда увидел у себя на пороге судебных приставов. Фото: fssp.ruМужчина решился на отчаянный побег, когда увидел у себя на пороге судебных приставов. Фото: fssp.ru
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В Альметьевске 39-летний горожанин, увидев, что к нему пришли приставы, решил бежать. Все дело в том, что мужчина задолжал своей дочери алиментов аж на полмиллиона рублей.

Пытаясь в очередной раз уйти от ответственности, татарстанец спрыгнул с балкона квартиры на втором этаже. После чего убежал в неизвестном направлении. Как потом выяснилось, мужчина некоторое время прятался у своей знакомой.

Подумав, что приставы ушли, должник вернулся. Но его там ждали. Мужчину задержали в подъезде и сопроводили в местный отдел судебных приставов. Там его привлекли к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности.

Кроме того, татарстанец был еще и привлечен к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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