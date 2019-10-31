В Казани в топ редких имен для детей попали: Бьянка, Милагрос и Марианна

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-31T17:24:59+03:00

За указанный период в городе было официально зарегистрировано появление на свет 321 ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги прошлой недели. Так, за указанный период в городе было официально зарегистрировано появление на свет 321 ребенка. Из них 157 – это мальчики, а 164 – девочки.

Составили и рейтинг самых популярных и редких имен прошлой недели, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так чаще всего горожане выбирали имена: Тимур, Алиса, Амина, София и Александр.

В топ же самых редких в этот раз попали: Зара, Валентина, Петр, Джалиль, Бьянка, Милагрос, Марианна и Теона.

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ИСТОЧНИК KP.RU