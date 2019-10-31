В Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам семейных конфликтов

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-31T18:24:04+03:00

Татарстанцам будут помогать депутаты, а также сотрудники различных ведомств и министерств республики Фото: Александр Новиков

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В четверг, 31 октября, в Татарстане начала работать "горячая линия" по вопросам профилактики семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой почве. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефонам 8 (843)236-00-71 и 236-40-62.

Жителям республики будут помогать депутаты объединения «Мэрхэмэт – Милосердие», а также сотрудники местных аппарата Уполномоченного по правам человека, внутренних дел, прокуратуры, Минтруда, соцзащиты, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU