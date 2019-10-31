2019-10-31T16:06:08+03:00
Общество

1 ноября в Татарстане на дорогах ожидается образование гололедицы

Максимальная температура воздуха в эту пятницу будет в пределах от 0 до -4 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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Ночью также местами может пройти снег. Фото: с сайта gov.cap.ruНочью также местами может пройти снег. Фото: с сайта gov.cap.ru
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, с 18.00 31 октября и до 18.00 1 ноября на дорогах республики местами ожидается образование гололедицы. Ночью пройдет снег.

При этом максимум, что покажут в пятницу днем столбики термометров - это от 0 до -4 градусов. Вероятность же осадков небольшая.

Далее – в субботу, 2 ноября, западный циклон принесет лишь ухудшение погоды. Так, в первый выходной день прогнозируется небольшой снег с метелью в отдельных районах, а также усиление ветра до 15 м/с. На дорогах местами все та же гололедица. А максимальная температура воздуха днем будет в пределах от 0 до -3 градусов.

В воскресенье же погода особо не изменится за исключением сильного ветра – его не ожидается. Но при этом днем максимум будет от +2 до -2. В целом же этот показатель в указанные дни будет ниже нормы на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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