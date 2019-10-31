В Татарстане появились две новые промышленные площадки
В Татарстане аккредитованы две новые промышленные площадки. Они разместились в Агрызском и Мензелинском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.
Первая – «Деревня Добролюбво», создана на территории бывшего молочного комбината имеющего площадь 2,5 гектара. Ее резидентами стали производитель молочных продуктов, а также компания собирающаяся выпускать комбикорма.
Вторая промплощадка – «Промзона-Мензелинск», имеет площадь 3 гектар. Ее резидентами стали три производителя детской мебели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»