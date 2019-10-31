2019-10-31T17:51:17+03:00
Экономика

В Татарстане появились две новые промышленные площадки

Там будут производить молочные продукты, детскую мебель и кобмикорм
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане аккредитованы две новые промышленные площадки. Они разместились в Агрызском и Мензелинском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Первая – «Деревня Добролюбво», создана на территории бывшего молочного комбината имеющего площадь 2,5 гектара. Ее резидентами стали производитель молочных продуктов, а также компания собирающаяся выпускать комбикорма.

Вторая промплощадка – «Промзона-Мензелинск», имеет площадь 3 гектар. Ее резидентами стали три производителя детской мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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