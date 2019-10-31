2019-10-31T19:28:05+03:00
Авто

4 ноября в центре Чебоксар из-за Крестного хода перекроют несколько улиц

Кроме того, в городе местами будет запрещена парковка
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничение движения будет действовать с 10.30 до 13.30, а парковки - с 5.00 и до конца мероприятияОграничение движения будет действовать с 10.30 до 13.30, а парковки - с 5.00 и до конца мероприятияФото: Алексей БУЛАТОВ
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4 ноября в центре Чебоксар будет перекрыт ряд дорог. Причина в проведении там Крестного хода в День народного единства.

В частности, 10.30 до 12.30 будет ограничено движение по улицам Константина Иванова, Ярославской, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса, а также по дамбе залива.

Кроме того, с 5.00 до окончания мероприятия в городе будет запрещена парковка в районах улиц Константина Иванова,9, Михаила Сеспеля, 8, Мужского монастыря, Чувашского национального конгресса, магазина «Электротовары» и на Площади республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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