2019-10-31T14:52:49+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах ищут пропавшую 18-летнюю девушку с диагнозом умственная отсталость

Дарья Боброва ушла из дома накануне своего дня рожденья - 27 сентября, с тех пор о ней ничего неизвестно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах идут активные поиски Дарьи Бобровой. Девушка с диагнозом умственная отсталость пропала за день до своего 18-летия – 27 сентября текущего года.

Дарья ростом около 170 сантиметров имеет плотное телосложение и осветленные волосы до плеч. На момент пропажи она была одета спортивный костюм красно-синего цвета и черные мокасины. С собой у девушки был черный рюкзак и голубая поясная сумка. Кроме того, на шее пропавшей имелась серебряная цепочка, а в ушах – серебряные серьги с камнем.

Розыском девушки занимается полиция и поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по телефону 8 906 124 04 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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