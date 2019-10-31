В Набережных Челнах ищут пропавшую 18-летнюю девушку с диагнозом умственная отсталость
В Набережных Челнах идут активные поиски Дарьи Бобровой. Девушка с диагнозом умственная отсталость пропала за день до своего 18-летия – 27 сентября текущего года.
Дарья ростом около 170 сантиметров имеет плотное телосложение и осветленные волосы до плеч. На момент пропажи она была одета спортивный костюм красно-синего цвета и черные мокасины. С собой у девушки был черный рюкзак и голубая поясная сумка. Кроме того, на шее пропавшей имелась серебряная цепочка, а в ушах – серебряные серьги с камнем.
Розыском девушки занимается полиция и поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по телефону 8 906 124 04 49.
ИСТОЧНИК KP.RU
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