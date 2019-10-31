«Вам же за это платят, вот и убирайтесь»: в Казани дворники пожаловались на неуважение со стороны жильцов домов
В среду, 30 октября, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов встретился с дворниками. На встрече последние пожаловались на жильцов некоторых многоквартирных домов. В частности, они отметили неуважение и обесценивание их труда.
- Летом конфликт, если косишь траву, ругаются, что дети просыпаются. Сделаешь замечание по поводу мусора – они потом навредничают, – призналась главе дворник Елена Погодина.
Ее коллеги также рассказывают, что жильцы домов паркуются прямо рядом с мусорными контейнерами. Как итог - спецтехника не может забрать отходы. На все замечания, по словам дворников, автовладельцы отвечают: «Вам же за это платят, вот и убирайтесь».
Также в разговоре с Мироновым дворники попросили выдать им на зиму спецодежду и закупить еще пластиковых, а также березовых метл. Кроме того, они обратили внимание и на состояние дорожного покрытия во дворах.
ИСТОЧНИК KP.RU