«Вам же за это платят, вот и убирайтесь»: в Казани дворники пожаловались на неуважение со стороны жильцов домов

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-31T15:18:17+03:00

Также они попросили главу Кировского и Московского районов города выдать им спецодежду и закупить еще пластиковых, а также березовых метл

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В среду, 30 октября, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов встретился с дворниками. На встрече последние пожаловались на жильцов некоторых многоквартирных домов. В частности, они отметили неуважение и обесценивание их труда.

- Летом конфликт, если косишь траву, ругаются, что дети просыпаются. Сделаешь замечание по поводу мусора – они потом навредничают, – призналась главе дворник Елена Погодина.

Ее коллеги также рассказывают, что жильцы домов паркуются прямо рядом с мусорными контейнерами. Как итог - спецтехника не может забрать отходы. На все замечания, по словам дворников, автовладельцы отвечают: «Вам же за это платят, вот и убирайтесь».

Также в разговоре с Мироновым дворники попросили выдать им на зиму спецодежду и закупить еще пластиковых, а также березовых метл. Кроме того, они обратили внимание и на состояние дорожного покрытия во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU