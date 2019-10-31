2019-10-31T19:17:57+03:00
Общество

В Набережных Челнах завод выплатил сотрудникам более 4 миллионов рублей долга по зарплате

Деньги получили 153 работника
Алина ГАБДУЛИНА
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Предприятие занимается производством изделий из бетона для использования их в строительствеПредприятие занимается производством изделий из бетона для использования их в строительствеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Завод силикатного кирпича, что в Набережных Челнах, выплатил своим сотрудникам около 4,2 миллиона рублей долгов по зарплате. Деньги получили 153 работника, сообщает Минтруда Татарстана.

Отметим, что указанное предприятие занимается производством изделий из бетона для использования их в строительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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