10 ноября в Казани будет проходить мероприятие TEDxBaumanSt - часть всемирного движения TEDx

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-31T14:02:41+03:00

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Цель каждого TEDx - поднять серьезные вопросы, мотивировать и вдохновлять на новые открытия. Именно для этого эксперты из разных областей соберутся 10 ноября в Казани.

На выступление у каждого спикера всего 18 минут - за это время нужно представить свою идею так, чтобы заинтересовать зрителя, дать почву для размышлений и вдохновить.

Выступления в стиле TED больше похожи на моноспектакль, чем на лекцию, и это поистине безграничный поток «идей, достойных распространения».

НАШИ СПИКЕРЫ:

- Анжелика Матушкина - юрист, основатель юридической фирмы «Матушкина и партнеры». Основоположник и идеолог направления Правовое мышление;

- Александр Калинин - педагог, психолог, разработчик образовательных программ;

- Анита Реймонд Грей - experimental and Sustainable Designer;

- Михаил Абрамский - старший преподаватель, руководитель образовательной программы Высшей школы ИТИС КФУ, лучший молодой преподаватель Казани - 2018;

- Андрей Макаров - директор по счастью и совладелец группы компании Neti, закоренелый ИТ-шник с психологическим образованием.

В ПРОГРАММЕ 10 НОЯБРЯ:

- 12 спикеров;

- вдохновляющие выступления;

- атмосфера TED;

- общение.

Сайт TEDxBaumanSt

Ссылка на мероприятие