10 ноября в Казани будет проходить мероприятие TEDxBaumanSt - часть всемирного движения TEDx
Цель каждого TEDx - поднять серьезные вопросы, мотивировать и вдохновлять на новые открытия. Именно для этого эксперты из разных областей соберутся 10 ноября в Казани.
На выступление у каждого спикера всего 18 минут - за это время нужно представить свою идею так, чтобы заинтересовать зрителя, дать почву для размышлений и вдохновить.
Выступления в стиле TED больше похожи на моноспектакль, чем на лекцию, и это поистине безграничный поток «идей, достойных распространения».
НАШИ СПИКЕРЫ:
- Анжелика Матушкина - юрист, основатель юридической фирмы «Матушкина и партнеры». Основоположник и идеолог направления Правовое мышление;
- Александр Калинин - педагог, психолог, разработчик образовательных программ;
- Анита Реймонд Грей - experimental and Sustainable Designer;
- Михаил Абрамский - старший преподаватель, руководитель образовательной программы Высшей школы ИТИС КФУ, лучший молодой преподаватель Казани - 2018;
- Андрей Макаров - директор по счастью и совладелец группы компании Neti, закоренелый ИТ-шник с психологическим образованием.
В ПРОГРАММЕ 10 НОЯБРЯ:
- 12 спикеров;
- вдохновляющие выступления;
- атмосфера TED;
- общение.