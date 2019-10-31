В Чувашии автомобиль с летней резиной вылетел с заснеженной трассы в кювет

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-31T14:35:32+03:00

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На одной из трасс Чувашии автомобиль KIA вылетел с трассы в кювет. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. В ГИБДД республики отмечают, что на передних колесах легковушки была зимняя резина, а на задних – летняя. И это несмотря на то, что в регионе уже выпал снег.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Известно, что водитель вез попутчиков, которые нашли его через популярный интернет-сервис. Одной из них – женщине, которая была на переднем пассажирском кресле – потребовалась помощь врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU