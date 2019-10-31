В Марий Эл спасатели нашли тело пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-31T07:21:23+03:00

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Дежурная группа спасателей Марийской аварийно-спасательной службы выехала на реку Ветлуга в Юринском районе республики по тревоге 29 октября в 16.35. Их вызвали для того, чтобы обнаружить тело 53-летнего рыбака из поселка Сухобезводное Нижегородской области. Мужчина вместе с 48-летний приятелем отправился на рыбалку на самодельной лодке с мотором, но она перевернулась. Младший рыбак выплыл и доплыл до острова, где ему помогли рыбаки, а лодку и старшего товарища не нашли.

Поиск пропавшего возле урочища Мелковка пришлось перенести на 30 октября - стемнело, был сильный ветер. К поиску приступили рано утром, и в в 11.30 лодку обнаружили в 100 метрах от берега. Тело утонувшего мужчины - его нога запуталась в бензошланге, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU