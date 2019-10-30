В Татарстане в третьем квартале 2019 года снизили величину прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-30T18:42:32+03:00

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Подписанное 30 октября премьер-министром Алексеем Песошиным постановление Кабмина республике гласит, что в третьем квартале 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных жителей установлен на уровне 9 920 рублей, для пенсионеров он стал равен 7 604 рублям, а для детей - 9 228 рублей. А в расчете на душу населения это 9 295 рублей. Что меньше утвержденных на второй квартал этого года на 155 рублей.

Напомним, во втором квартале этого года эта цифра была равна 9 450 рублям. Тогда же прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 10 085 рублей, для пенсионеров – 7 742 рубля, а для детей – 9 373.

ИСТОЧНИК KP.RU