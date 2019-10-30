В Казани на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы столкнулись троллейбус и трамвай

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-30T17:08:46+03:00

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В эту среду, 30 октября, в Казани на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы в 15.24 столкнулись троллейбус и трамвай. У последнего под управлением 43-летней женщины-водителя, по предварительным данным, отказали тормоза.

Вагон на полном ходу выехал на перекресток, когда для него на светофоре горел «красный», и врезался в троллейбус, за рулем которого находился 50-летний казанец.

- Сведения о количестве пострадавших и характере полученных травм уточняются, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU