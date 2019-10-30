В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов за групповое изнасилование приговорили к 10 годам колонии
В столице Чувашии суд вынес приговор двум местным братьям-рецидивистам в возрасте 27-ми и 29-ти лет. Их признали виновными в групповом изнасиловании.
Так, было установлено, что в ночь на 10 февраля этого года в Чебоксарах молодые люди выпивали вместе с 36-летней горожанкой. А после застолья избили и изнасиловали ее.
За это суд приговорил каждого из них к 5 годам колонии строгого режима.
- Братья имели непогашенные судимости, в том числе каждый из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU