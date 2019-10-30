В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов за групповое изнасилование приговорили к 10 годам колонии

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-30T16:51:36+03:00

На каждого насильника пришлось по 5 лет реального срока. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ранее они уже привлекались за аналогичные преступления

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В столице Чувашии суд вынес приговор двум местным братьям-рецидивистам в возрасте 27-ми и 29-ти лет. Их признали виновными в групповом изнасиловании.

Так, было установлено, что в ночь на 10 февраля этого года в Чебоксарах молодые люди выпивали вместе с 36-летней горожанкой. А после застолья избили и изнасиловали ее.

За это суд приговорил каждого из них к 5 годам колонии строгого режима.

- Братья имели непогашенные судимости, в том числе каждый из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU