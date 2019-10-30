Марйискому Козьмодемьянску присвоен статус исторического поселения

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-30T19:37:54+03:00

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Городу Козьмодемьянску, что в Марий Эл, присвоен статус исторического поселения, которое имеет особое значение для истории и культуры региона. Соответствующее постановление было подготовлено правительством республики. Об этом сообщает местное Минспорттуризма.

Известно, что на территории Козьмодемьянска имеется более 160 памятников архитектуры и истории регионального и местного значения. Город ежегодно посещают около 120 тысяч туристов, что составляет 20% от общего турпотока Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU