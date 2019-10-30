В Казани начались поиски пропавшего 81-летнего пенсионера, который страдает потерей памяти

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-30T16:28:11+03:00

Юрий Кондратьев вышел из дома 29 октября, но обратно так и не вернулся

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В Казани начались активные поиски 81-летнего Юрия Кондратьева. Мужчина вышел из своего дома 29 октября и пропал. Родные отмечают, что пенсионер страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

Юрий ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, редкие седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была черная вязаная шапка, черная куртка, серые пиджак и брюки, черные полуботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юрия Кондратьева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU