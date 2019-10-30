2019-10-30T15:59:26+03:00
Происшествия

В Чебоксарах у Дома мод грузовик протаранил сразу несколько машин

О пострадавших пока не сообщается [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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В 13.45 в среду, 30 октября, в Чебоксарах около Дома мод на перекрестке Президентского бульвара и улицы Композиторов Воробьёвых грузовик DAF протаранил сразу несколько машин.

Судя по видеозаписи, которую опубликовала ГИБДД Чувашии, большегруз не затормозил на светофоре и на полном ходу протаранил легковушку. Но даже после этого многотонная махина и не думала останавливаться. Ее жертвами стали еще несколько машин. Последних снесло так, что они задели троллейбус.

В Чебоксарах у Дома мод грузовик протаранил сразу несколько машин.

При этом один из автомобилей грузовик протащил аж до середины перекрестка. О пострадавших в этой аварии официально пока не сообщается. Судя по фото очевидцев, некоторые машины после такого вряд ли подлежат восстановлению.

По одной из версий, у водителя большегруза отказали тормоза. Сейчас движение на этом перекрестке ограничено.

Фото: НА-СВЯЗИ.ru

Фото: НА-СВЯЗИ.ru

Фото: НА-СВЯЗИ.ru

Фото: НА-СВЯЗИ.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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