2019-10-30T15:39:07+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах начинается процесс по делу «Свидетелей Иеговых»*

Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Подозреваемыми по делу проходят четверо мужчинПодозреваемыми по делу проходят четверо мужчинФото: Евгений ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

31 октября в Набережных Челнах состоится предварительное слушание по делу о создании в городе ячейки «Свидетели Иеговы»*. Подозреваемыми в ее организации проходят четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба набережночелнинского суда.

В мае 2018 года в их квартирах были обнаружены более 500 религиозных книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями. Также изъяты были и отчеты о проповеднических работах, бланки об отказе от переливания крови.

В ноябре после нескольких месяцев содержания под стражей фигуранты дела были отпущены из камер СИЗО под домашний арест.

*Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Чувашии будут судить за убийство случайного знакомого и его расчленение
В Татарстане может появиться первый российский Центр по изучению редких видов кошек
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться с историей жительницу Казани, которую хотят лишить родительских прав
В Казани на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы столкнулись троллейбус и трамвай
В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов за групповое изнасилование приговорили к 10 годам колонии
В Казани начались поиски пропавшего 81-летнего пенсионера, который страдает потерей памяти
В 2019 году в Татарстане закрылось 23,7% всех кафе и ресторанов
В Чебоксарах у Дома мод грузовик протаранил сразу несколько машин
Татарстан: «Ростелеком» интернет ускоряет – стоимость сохраняет
В Татарстане пенсионер упал в котлован около драмтеатра и скончался: возбуждено уголовное дело
Попавший в реанимацию 17-летний игрок казанского «Рубина переведен в реабилитационный центр
Татарстан признан лучшим направлением для делового туризма в России и ближнем зарубежье
Жители Казани жалуются на состояние «Доходного дома И.Н. Кисилева 1910 г.»
Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров: на местных сельхозярмарках гречка стоит 30 рублей за килограмм
В Татарстане мужчина пытался сам потушить горящее авто в гараже и пострадал
31 октября три района Казани останутся без света