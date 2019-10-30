В Набережных Челнах начинается процесс по делу «Свидетелей Иеговых»*

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-30T15:39:07+03:00

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31 октября в Набережных Челнах состоится предварительное слушание по делу о создании в городе ячейки «Свидетели Иеговы»*. Подозреваемыми в ее организации проходят четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба набережночелнинского суда.

В мае 2018 года в их квартирах были обнаружены более 500 религиозных книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями. Также изъяты были и отчеты о проповеднических работах, бланки об отказе от переливания крови.

В ноябре после нескольких месяцев содержания под стражей фигуранты дела были отпущены из камер СИЗО под домашний арест.

*Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU