2019-10-30T14:32:31+03:00
Спорт

Попавший в реанимацию 17-летний игрок казанского «Рубина переведен в реабилитационный центр

Восстановительное лечение Вячеслав Фомин будет проходить в терапевтическом отделении
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба футбольной команды "Рубин"Фото: пресс-служба футбольной команды "Рубин"
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За состоянием 17-летнего игрока молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслава Фомина следили все фанаты клуба и не только они. Молодой человек был госпитализирован 18 октября прямо с поля московского стадиона «Спартак». Вячеслав тогда неудачно столкнулся с соперником.

В больнице спортсмену диагностировали тупую травму живота и потерю большого количества крови. Парень несколько суток провел в реанимации, а после был переведен в хирургию. Сейчас он отправлен в реабилитационный центр.

Там футболист будет проходить восстановительное лечение в терапевтическом отделении. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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