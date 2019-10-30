Попавший в реанимацию 17-летний игрок казанского «Рубина переведен в реабилитационный центр

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-30T14:32:31+03:00

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За состоянием 17-летнего игрока молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслава Фомина следили все фанаты клуба и не только они. Молодой человек был госпитализирован 18 октября прямо с поля московского стадиона «Спартак». Вячеслав тогда неудачно столкнулся с соперником.

В больнице спортсмену диагностировали тупую травму живота и потерю большого количества крови. Парень несколько суток провел в реанимации, а после был переведен в хирургию. Сейчас он отправлен в реабилитационный центр.

Там футболист будет проходить восстановительное лечение в терапевтическом отделении. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU