В Татарстане нормативам качества соответствует лишь половина муниципальных дорог

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-30T20:54:18+03:00

В Москве же претензий не имеется к 97% дорог

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В Татарстане почти половина муниципальных дорог (46,4%) отвечает нормативам качества. К такому выводу пришли специалисты Росстата, подготовившие соответствующий рейтинг регионов России по итогам 2018 года.

Вместе с тем известно, что лучшие дороги в России находятся в Москве (97%) а худшие – в Марий Эл, где нормативам соответствует лишь 1,4% дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU