В Татарстане мужчина пытался сам потушить горящее авто в гараже и пострадал

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-30T13:06:22+03:00

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Накануне утром – в 10.33, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Русский Акташ Альметьевского района. Там в частном гараже загорелся автомобиль. По приезду на метсо происшествия пожарные также установили, что огонь частично перекинулся еще и на кровлю бани.

50-летний хозяин сам пытался потушить горящую машину и пострадал. Медики зафиксировали у мужчины ожоги второй степени обоих кистей рук. Пострадавший от госпитализации отказался. Вскоре пожар был потушен.

- Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU