31 октября три района Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-30T12:50:02+03:00

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В четверг, 31 октября, в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани не будет электричества. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание.

В частности, с 8.00 до 17.00 без света останутся жители домов № 23 и 48 по улице Ульянова-Ленина в Вахитовском районе.

С 8.00 до 18.00 отключение коснется домов №4, 4а, 10 на улице Гарифьянова в Приволжском районе. В это же время света не будет в домах поселка Петровский по улицам Алмалы, Грибная, Задорная, Зифа, Кульбаш, Лесная (Петровский), Лосиная, Матюшинская, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, Сибай, Угловая, Чаткы, Чернопрудная, Шпаковская.

В этот список также попали дома поселка Старое Победилово, расположенные на улицах 10 лет Октября, Береговая, Молодежная, Садовая, и дома поселка Отары по улицам 1-я Отарская, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная, Правды, Центральная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 без света останутся дома №13 и 13 к1 по улице Николая Рахлина в Советском районе и дома поселка Константиновка по улицам Школьная, Школьный переулок и Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU