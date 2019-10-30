2019-10-30T11:49:13+03:00
Спорт

В ноябре в Казани состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике

Ожидается участие более тысячи легкоатлетов со всей страны
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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С 14 по 16 ноября в Казани пройдет Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Юрия Красильникова. Мероприятие проводится ежегодно с 1993 года.

В этом году организаторами ожидается участие более тысячи легкоатлетов со всей страны. Среди них – молодые люди 2000-2001, 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения, а также казанские спортсмены с ограниченными возможностями по зрению, слуху и с интеллектуальными нарушениями 2000 года рождения и младше.

Три дня спортсмены будут соревноваться в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров с барьерами, эстафете 4х100 метров, в прыжке в длину, тройном прыжке, прыжке в высоту, прыжке с шестом, толкании ядра.

Торжественное открытие турнира состоится на футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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