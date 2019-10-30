В Казани в тамбуре дома загорелись детские коляски
Пожар произошел на улице Красной Позиции вечером 29 октября
Фото: pixabay.com
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Вечером во вторник, 29 октября, на улице Красной Позиции в Казани загорелся тамбур на первом этаже дома №11. На место были оперативно вызваны пожарные.
Как оказалось, в помещении загорелись две детские коляски. Открытое горение было ликвидировано в 20.06.
- Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, - сообщает МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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