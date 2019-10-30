В Казани разыскивают свидетелей падения в автобусе 80-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-30T09:41:05+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Казани объявили розыск очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 29 октября в 7.30 напротив дома №24 по улице Сибирский тракт. В салоне общественного транспорта - автобуса, упал 80-летний пассажир. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать медиков и ДПС, водитель с места происшествия уехал.

- В результате ДТП пострадавший получил закрытый перелом, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848. Напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU