2019-10-30T09:41:05+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают свидетелей падения в автобусе 80-летнего пенсионера

Водитель с места происшествия скрылся
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Падение пассажира произошло в автобусеПадение пассажира произошло в автобусе
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции Казани объявили розыск очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 29 октября в 7.30 напротив дома №24 по улице Сибирский тракт. В салоне общественного транспорта - автобуса, упал 80-летний пассажир. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать медиков и ДПС, водитель с места происшествия уехал.

- В результате ДТП пострадавший получил закрытый перелом, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848. Напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков у «помощника замгенпрокурора России»
В ноябре в Казани состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике
В Марий Эл сдан в эксплуатацию километровый участок трассы «Куяр - Солнечный - Ронга»
1 ноября в Казани в домах по улице Хади Такташа отключат воду
В Казани в тамбуре дома загорелись детские коляски
В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Чувашии приставы арестовали автомобиль таксиста-алиментщика
В Елабуге задержали группу, похищавшую в Удмуртии иномарки
Главными площадками празднования 100-летия Чувашской автономии станут Чебоксары и Красночетайский район
До конца 2019 года в Казани в Горбольнице №18 заработает круглосуточный травмпункт
В Казани пассажирская навигация 2019 прекращается с 11 ноября
В Татарстане прокуратура прикрыла опасный для людей зоопарк с хищниками
При подключении Wink - интернет в подарок
В Татарстане на трассе продавали краснокнижную рыбу
В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства
В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей
С 29 октября на Сугутском мосту в Чебоксарах открыли движение транспорта по четырем полосам
Набережные Челны могут лишиться статуса моногорода