В Чувашии приставы арестовали автомобиль таксиста-алиментщика

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-30T09:25:43+03:00

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После развода со своей супругой 34-летний житель Чебоксар не платил алименты на содержание 14-летнего сына. Общая сумма долга превысила 370 тысяч рублей.

Судебные приставы уже однажды смогли найти должника и даже привлекли к ответственности по административной статье за неуплату алиментов. Но с тех пор алиментщик перешел на "нелегальное положение" - стал скрываться от экс-супруги и приставов, в итог его объявили в розыск.

Но приставам повезло - во время рейда с помощью приложения «Мобильный розыск» судебным приставам удалось обнаружить автомашину ТОУОТА СОRОLLА, принадлежащую алиментщику. Оказалось, все это время он работал в такси - судя по наклейкам на автомобиле. Транспорт незамедлительно арестовали и отправили на спецстоянку.

- В случае отсутствия со стороны должника мер по уплате задолженности в ближайшие дни, машина будет передана на оценку для реализации, - сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU