2019-10-30T09:25:43+03:00
Общество

В Чувашии приставы арестовали автомобиль таксиста-алиментщика

Мужчина задолжал своему ребенку более 370 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Автомобиль нашли во время рейдаАвтомобиль нашли во время рейда
Изменить размер текста:

После развода со своей супругой 34-летний житель Чебоксар не платил алименты на содержание 14-летнего сына. Общая сумма долга превысила 370 тысяч рублей.

Судебные приставы уже однажды смогли найти должника и даже привлекли к ответственности по административной статье за неуплату алиментов. Но с тех пор алиментщик перешел на "нелегальное положение" - стал скрываться от экс-супруги и приставов, в итог его объявили в розыск.

Но приставам повезло - во время рейда с помощью приложения «Мобильный розыск» судебным приставам удалось обнаружить автомашину ТОУОТА СОRОLLА, принадлежащую алиментщику. Оказалось, все это время он работал в такси - судя по наклейкам на автомобиле. Транспорт незамедлительно арестовали и отправили на спецстоянку.

- В случае отсутствия со стороны должника мер по уплате задолженности в ближайшие дни, машина будет передана на оценку для реализации, - сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков у «помощника замгенпрокурора России»
В ноябре в Казани состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике
В Марий Эл сдан в эксплуатацию километровый участок трассы «Куяр - Солнечный - Ронга»
1 ноября в Казани в домах по улице Хади Такташа отключат воду
В Казани в тамбуре дома загорелись детские коляски
В Марий Эл КАМАЗ сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Казани разыскивают свидетелей падения в автобусе 80-летнего пенсионера
В Елабуге задержали группу, похищавшую в Удмуртии иномарки
Главными площадками празднования 100-летия Чувашской автономии станут Чебоксары и Красночетайский район
До конца 2019 года в Казани в Горбольнице №18 заработает круглосуточный травмпункт
В Казани пассажирская навигация 2019 прекращается с 11 ноября
В Татарстане прокуратура прикрыла опасный для людей зоопарк с хищниками
При подключении Wink - интернет в подарок
В Татарстане на трассе продавали краснокнижную рыбу
В Чувашии отдали под суд рыбака, который сломал весло об инспектора Росрыболовства
В Татарстане на трассе М-7 появятся противоослепляющие экраны за 16,5 миллионов рублей
С 29 октября на Сугутском мосту в Чебоксарах открыли движение транспорта по четырем полосам
Набережные Челны могут лишиться статуса моногорода