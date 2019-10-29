До конца 2019 года в Казани в Горбольнице №18 заработает круглосуточный травмпункт

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-29T20:24:24+03:00

Его оснастят, например, аппаратам рентгена, компьютерными томографами и МРТ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его открытие запланировано на конец декабря

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В конце декабря 2019 года в Приволжском районе столицы Татарстана в Горбольнице №18 (улица Хусаина Мавлютова, 2) заработает круглосуточный тарвмпункт. Он сможет принимать в сутки до 100 человек. Об этом порталу мэрии Казани сообщила замначальника управления здравоохранения города Гульсина Хузиева.

Площадь нового круглосуточного травмпункта составит 470 квадратных метров. Его оснастят, например, аппаратам рентгена, компьютерными томографами и МРТ.

Данный травмпункт предназначен для обслуживания пациентов из Приволжского и Советского районов Казани.

С его открытием старый травмпункт, расположенный по адресу: улица Аделя Кутуя, 48, будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU