С 29 октября на Сугутском мосту в Чебоксарах открыли движение транспорта по четырем полосам

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-29T18:56:13+03:00

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29 октября в Чебоксарах после 5 месячного ремонта открылось движение по стороне Сугутского моста, ведущей из центра города в юго-западный и северо-западный районы города. В минувшие выходные на мосту нанесли разметку, а этой ночью перенесли контактную сеть для троллейбусов.

По отремонтированной части дороги проехать могут все виды транспорта. В целях безопасности на мосту действует ограничение скорости в 40 километров в час, ее рекомендовано снижать на стороне, ведущей в центр города.

До весны будущего года нормативное состояние данного участка проезжей части будут поддерживать только ямочным ремонтом, сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU