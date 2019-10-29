2019-10-29T20:00:21+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура прикрыла опасный для людей зоопарк с хищниками

Клетки с животными плохо запирались
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушения создавали угрозу безопасности и жизни посетителей зоопаркаНарушения создавали угрозу безопасности и жизни посетителей зоопаркаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе передвижного зоопарка в поселке городского типа Уруссу. Там клетки с животными плохо запирались, а барьеры, отдаляющие гостей от животных, местами просто отсутствовали.

- Кроме того, не организовано надлежащее наблюдение за хищными животными. Из-за неправильного расположения вольеров с животными часть из них находится вне зоны визуального контроля сотрудников зоопарка, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения создавали угрозу безопасности и жизни посетителей зоопарка. Сейчас его работа приостановлена. Возобновлена она будет после того, как владелец учреждения устранит недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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