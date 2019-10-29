В Татарстане прокуратура прикрыла опасный для людей зоопарк с хищниками
Прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе передвижного зоопарка в поселке городского типа Уруссу. Там клетки с животными плохо запирались, а барьеры, отдаляющие гостей от животных, местами просто отсутствовали.
- Кроме того, не организовано надлежащее наблюдение за хищными животными. Из-за неправильного расположения вольеров с животными часть из них находится вне зоны визуального контроля сотрудников зоопарка, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Нарушения создавали угрозу безопасности и жизни посетителей зоопарка. Сейчас его работа приостановлена. Возобновлена она будет после того, как владелец учреждения устранит недочеты.
ИСТОЧНИК KP.RU