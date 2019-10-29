Набережные Челны могут лишиться статуса моногорода

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-29T18:27:23+03:00

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В 2020 году из 321 моногорода России в этом статусе могут остаться лишь 170. Под сокращение попадет половина. В этом списке могут оказаться и Небрежные Челны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике страны Павла Склянчука.

Причина пересмотра списка – критика старой госпрограммы «Развитие моногородов РФ» со стороны Счетной палаты России. Так, меры по поддержке не привели к диверсифицированному и стабильному развитию попавших в программу городов, а жизнь населения там в итоге не была облегчена и упрощена.

В связи с этим, в будущем году будет разработана новая госпрограмма «Развитие моногородов РФ». По которой Набережные Челны могут лишаться своего статуса из-за того, что их градообразующее предприятие перестало играть главную роль в экономике страны.

ИСТОЧНИК KP.RU