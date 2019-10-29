Разрабатывается модель идентичности исторической части Казани
В Казани вовсю идет работа над разработкой модели идентичности территории исторической застройки города. Это необходимо для регулирования появления новых зданий в центре столицы Татарстана.
К концу 2019 года должны быть определены границы территории. Однако это завершит лишь второй из трех этапов работы.
Отметим, в рамках первого этапа был сформирован локальный проект развития территории у Нижнего Кабана и улицы Хади Такташ. Второй этап (начнется 1 декабря) будет направлен на завершение работ над локальными проектами «Забулачье», «Старо-Татарская слобода» и «Кольцо-Эрмитаж».
Третий этап начнется в апреле 2020 года. Он будет включать в себя работу над градостроительными документами.
ИСТОЧНИК KP.RU