Разрабатывается модель идентичности исторической части Казани

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-29T15:30:42+03:00

Эта модель необходима для регулирования новой застройки в эпохальной части Казани Фото: Рамиль ГАЛИ

Ее границы будут определены к концу 2019 года

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В Казани вовсю идет работа над разработкой модели идентичности территории исторической застройки города. Это необходимо для регулирования появления новых зданий в центре столицы Татарстана.

К концу 2019 года должны быть определены границы территории. Однако это завершит лишь второй из трех этапов работы.

Отметим, в рамках первого этапа был сформирован локальный проект развития территории у Нижнего Кабана и улицы Хади Такташ. Второй этап (начнется 1 декабря) будет направлен на завершение работ над локальными проектами «Забулачье», «Старо-Татарская слобода» и «Кольцо-Эрмитаж».

Третий этап начнется в апреле 2020 года. Он будет включать в себя работу над градостроительными документами.

ИСТОЧНИК KP.RU