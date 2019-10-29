Жителя Чувашии будут судить за секс-надругательство над собственной внучкой

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-29T15:09:56+03:00

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62-летнего жителя Канашского района обвиняют в секс-насилии над ребенком.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе и декабре прошлого года, а также в июле этого, мужчина у себя дома пользуясь тем, что его малолетняя внучка не могла оказать сопротивление, надругался над ней.

Когда все вскрылось, дедушку задержали и на время следствия поместили под стражу. Пока с пострадавшей девочкой проводили психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, в рамках уголовного дела была проведена судебно-психиатрической экспертизы. Она показала, что оснований для признания арестованного мужчины невменяемым не установлено.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены с уд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU