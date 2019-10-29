2019-10-29T15:09:56+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за секс-надругательство над собственной внучкой

Согласно выводам экспертов, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

62-летнего жителя Канашского района обвиняют в секс-насилии над ребенком.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе и декабре прошлого года, а также в июле этого, мужчина у себя дома пользуясь тем, что его малолетняя внучка не могла оказать сопротивление, надругался над ней.

Когда все вскрылось, дедушку задержали и на время следствия поместили под стражу. Пока с пострадавшей девочкой проводили психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, в рамках уголовного дела была проведена судебно-психиатрической экспертизы. Она показала, что оснований для признания арестованного мужчины невменяемым не установлено.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены с уд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодние подарки школьникам и детсадовцам Казани из бюджета города выделят 32 миллиона рублей
В Йошкар-Оле мужчина вынес из горящей квартиры свою мать-инвалида
Разрабатывается модель идентичности исторической части Казани
Из-за падения цен на сахар в Татарстане решили меньше сажать меньше свеклы
В Чувашии студент техникума жестоко избил 14-летнюю школьницу из-за обидных слов
Верховный суд России признал незаконной сделку по выводу активов из компании экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
В Казани по факту гибели при пожаре двух человек возбуждено уголовное дело
В ряде домов Вахитовского района Казани воду отключат почти на сутки
Октябрь в Казани побил температурный рекорд 1905 года
В Марий Эл женщина-водитель не справилась с управлением и устроила ДТП с тремя постарадвшими
За благоустройство и ЖКХ в Ульяновске будет отвечать уроженец Челябинской области
Три района Казани 30 октября оставят без света
В Марий Эл на трассе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте