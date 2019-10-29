Из-за падения цен на сахар в Татарстане решили меньше сажать меньше свеклы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-29T14:57:45+03:00

Перепроизводство этого сладкого продукта в России составило один миллион тонн

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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана новый глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров заявил, что в регионе сократят посевные площади под сахарную свеклу.

Причина тому перепроизводство сахарного песка в России на один миллион тонн. Только в Татарстане этот показатель оказался больше на 1,5 тысячи тонн больше, нежели в 2018 году.

Как результат критическое падение цен на данную продукцию. Так, с прошлогодних 30 тысячи рублей за тонну сахарного песка падение до 19,5 тысячи рублей.

По словам Зяббарова, в 2019-ом в Татарстане было собрано 2,5 миллиона тонн свеклы, отмечен рост урожайности.

В итоге татарстанскому министру, исходя из рекомендаций Минсельхоза России сократить посевные площади под свеклу, предстоят переговоры с местными аграриями и разработка мер по их поддержки в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU