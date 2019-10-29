В течение двух лет в Чебоксарах планируют благоустроить пять общественных пространств

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-29T17:02:14+03:00

До завершения работ на этих территориях, новые в список на благоустройство добавляться не будут

Речь идет о местах, за которые чаще всего голосовали местные жители на портале "Открытый город"

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Стало известно, какие общественные пространства Чебоксар будут благоустроены в течение двух следующих лет. Об этом сообщил сити-менеджер города Алексей Ладыков во время еженедельной планерке в администрации.

В список попали пять мест, за которые чаще всего голосовали интернет-пользователи на портале «Открытый город». Речь идет о сквере у дома культуры «Салют», Московской набережной, парке на площади Победы, сквере на улице Горького и Дубровой роще.

До завершения работ на этих территориях, новые в список на благоустройство добавляться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU