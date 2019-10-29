2019-10-29T13:20:43+03:00
Происшествия

В Казани по факту гибели при пожаре двух человек возбуждено уголовное дело

Тела мужчин обнаружили пожарные, когда тушили заброшенный дом
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Было установлено, что дом кто-то поджег.Было установлено, что дом кто-то поджег.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ЧП произошло еще 14 октября этого года. В тот вечер в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме, расположенном на улице Хади Такташ. Прибывшие на место происшествия пожарные во время тушения огня обнаружили тела двух мужчин – один в возрасте 29 лет, второму на вид было от 35 до 40 лет. Все они скончались от отравления продуктами горения.

В ходе проверки обстоятельств произошедшего эксперты установили, что причиной возникновения пожара, при котором погибли люди, стал поджог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «убийство двух или более лиц» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

- По предварительным данным, мужчины, один из которых являлся уроженцем города Ульяновска, не имели определенного места жительства и довольно долго использовали заброшенный дом для ночлега, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – В настоящее время устанавливаются лиц, причастные к совершению преступления. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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