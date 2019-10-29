В Чувашии маршрутки перевозили больше допустимого количества пассажиров
Речь идет о пригородных маршрутах №№ 220, 234, 101с из Чебоксар в Новочебоксарск
Своими действиями водители нарушили правила обеспечения безопасной перевозки людейФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Калининского района Чебоксар выяснила, что несколько пригородных маршруток перевозили пассажиров с превышением вместимости, которая была предусмотрена их конструкцией. Тем самым водители нарушили правила обеспечения безопасной перевозки людей.
Речь идет о пригородных маршрутах № 220, 234 и 101с, которые ездят из Чебоксар в Новочебоксарск.
Так, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU